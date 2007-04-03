airmax78 написав:Рынок биткоина - свободный рынок. На нем нет никаких манипуляций. Бросился народ скупать биткоин - цена растет. Бросился продавать - цена падает.
А вот это реально смешно...Напоминает мне эпоху Гонтаревой,которая в пике гривны обвиняла пенсионеров и простой люд,мол курс срывают и загоняют с пенсий и зарплат,бросаясь покупать доллары...Так и здесь,прыщавые малолетние хомяки,бросившись сегодня скуплять биткоин по бросовым(в 10 тыщ) ценам,за два часа загнали его на луну,а точнее на 1300 баксов к данному моменту...А так да-никаких манипуляций...У хомяков происходит лунное и единовременное обострение,что они срывают курс за час и так же роняют его за час чуть ли не на пару тыщ,бросаясь продавать в нахлынувшем приступе паранойи,как было совсем недавно..И никаких манипуляций..