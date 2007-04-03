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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1532153315341535

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:34

  airmax78 написав:Рынок биткоина - свободный рынок. На нем нет никаких манипуляций. Бросился народ скупать биткоин - цена растет. Бросился продавать - цена падает.


А вот это реально смешно...Напоминает мне эпоху Гонтаревой,которая в пике гривны обвиняла пенсионеров и простой люд,мол курс срывают и загоняют с пенсий и зарплат,бросаясь покупать доллары...Так и здесь,прыщавые малолетние хомяки,бросившись сегодня скуплять биткоин по бросовым(в 10 тыщ) ценам,за два часа загнали его на луну,а точнее на 1300 баксов к данному моменту...А так да-никаких манипуляций...У хомяков происходит лунное и единовременное обострение,что они срывают курс за час и так же роняют его за час чуть ли не на пару тыщ,бросаясь продавать в нахлынувшем приступе паранойи,как было совсем недавно..И никаких манипуляций..
osafly
 
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