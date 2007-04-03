Додано: Чет 18 лип, 2019 19:27

Zebra написав: При $100 000 за биток его капитализация составит почти $2 трлн. Наличного американского доллара и то меньше напечатали. Американские топовые компании продуктами многих из которых пользуются в разы больше людей чем биткоином сейчас стоят гораздо дешевле. При $100 000 за биток его капитализация составит почти $2 трлн. Наличного американского доллара и то меньше напечатали. Американские топовые компании продуктами многих из которых пользуются в разы больше людей чем биткоином сейчас стоят гораздо дешевле.

А какой смысл безналичный биткоин выражать в наличных долларах? Правильнее будет сопоставить его с другими цацками, ценность которых определяется дефицитом.Добыча серебра - 25 млн кг в год. Стоимость кг - 400 долларов.Добыча золота - 2,5 млн кг в год. Стоимость кг - 50 тыс долларов.Добыча алмазов - 0,025 млн кг в год. Стоимость кг - 600 тыс долларов.Мультипликация, основанная на ограниченном предложении, налицо.Так вот сейчас биткоинов добывается в год 0,657 млн шт. В следующем году халвинг - добыча уже 0,3285 млн шт в год. От общих запасов в 21 млн (не будем даже считать предположительно утраченные 3-4 млн) это 1,56% в год. Инфляция доллара - 1,9% в год, золота (добыча / запасы) - 1,7%.А в 2024-м у биткоина снова халвинг, и эмиссия уже 0,78% в год. И так далее на уполовинивание каждые 4 года до конца века.Серебро, золото и алмазы умудряются дорожать к доллару даже при неснижении (а в большинстве случаев увеличении) предложения/добычи. Так что долгосрочно у биткоина, вероятно, хорошее будущее в качестве средства резервирования.Да и для мировой экономики, растущей последние 50 лет за счет количественного смягченияя, если задуматься, это благо. Что еще способно так качественно абсорбировать триллионы лишней ликвидности?..На сегодня в противовес инфляции не существует ни одного "эрозивного" актива. Все растет в объемах, как дурное, и эффективных средств контроля - нет. Алибаба все разбавляет и разбавляет бензин ослиной мочой