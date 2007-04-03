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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1532153315341535

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:34

  airmax78 написав:Рынок биткоина - свободный рынок. На нем нет никаких манипуляций. Бросился народ скупать биткоин - цена растет. Бросился продавать - цена падает.


А вот это реально смешно...Напоминает мне эпоху Гонтаревой,которая в пике гривны обвиняла пенсионеров и простой люд,мол курс срывают и загоняют с пенсий и зарплат,бросаясь покупать доллары...Так и здесь,прыщавые малолетние хомяки,бросившись сегодня скуплять биткоин по бросовым(в 10 тыщ) ценам,за два часа загнали его на луну,а точнее на 1300 баксов к данному моменту...А так да-никаких манипуляций...У хомяков происходит лунное и единовременное обострение,что они срывают курс за час и так же роняют его за час чуть ли не на пару тыщ,бросаясь продавать в нахлынувшем приступе паранойи,как было совсем недавно..И никаких манипуляций..
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:27

  Zebra написав:При $100 000 за биток его капитализация составит почти $2 трлн. Наличного американского доллара и то меньше напечатали. Американские топовые компании продуктами многих из которых пользуются в разы больше людей чем биткоином сейчас стоят гораздо дешевле.


А какой смысл безналичный биткоин выражать в наличных долларах? Правильнее будет сопоставить его с другими цацками, ценность которых определяется дефицитом.

Добыча серебра - 25 млн кг в год. Стоимость кг - 400 долларов.
Добыча золота - 2,5 млн кг в год. Стоимость кг - 50 тыс долларов.
Добыча алмазов - 0,025 млн кг в год. Стоимость кг - 600 тыс долларов.

Мультипликация, основанная на ограниченном предложении, налицо.

Так вот сейчас биткоинов добывается в год 0,657 млн шт. В следующем году халвинг - добыча уже 0,3285 млн шт в год. От общих запасов в 21 млн (не будем даже считать предположительно утраченные 3-4 млн) это 1,56% в год. Инфляция доллара - 1,9% в год, золота (добыча / запасы) - 1,7%.

А в 2024-м у биткоина снова халвинг, и эмиссия уже 0,78% в год. И так далее на уполовинивание каждые 4 года до конца века.

Серебро, золото и алмазы умудряются дорожать к доллару даже при неснижении (а в большинстве случаев увеличении) предложения/добычи. Так что долгосрочно у биткоина, вероятно, хорошее будущее в качестве средства резервирования.

Да и для мировой экономики, растущей последние 50 лет за счет количественного смягченияя, если задуматься, это благо. Что еще способно так качественно абсорбировать триллионы лишней ликвидности?..

На сегодня в противовес инфляции не существует ни одного "эрозивного" актива. Все растет в объемах, как дурное, и эффективных средств контроля - нет. Алибаба все разбавляет и разбавляет бензин ослиной мочой :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:23

Сижу вот и думаю: по какой цене стоит уже отдать биткойн за гривну? Хорошо скачет туда-сюда...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:22

  Искатель написав:Сижу вот и думаю: по какой цене стоит уже отдать биткойн за гривну? Хорошо скачет туда-сюда...


Если Вам гривна печет сейчас, то отдавайте за любую цену. А если на хлеб с маслом хватает, то можно и халвинга подождать.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:48

  Искатель написав:Сижу вот и думаю: по какой цене стоит уже отдать биткойн за гривну? Хорошо скачет туда-сюда...




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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:49

  Искатель написав:Сижу вот и думаю: по какой цене стоит уже отдать биткойн за гривну? Хорошо скачет туда-сюда...


А я вот сижу и думаю,по какой цене нужно кефир брать??И пора ли??Или поезд снова поедет неожиданно вверх??Чи вниз?? На август что либо намечается??Что по наблюдениям бывалых происходило в этом месяце в прошлых годах?? В прошлом было падение...Что теперь?? Чешу репу...
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Казак?? Ты живой там?? Монеро идет к тем уровням по которым ты его на Лайве законсервировал. Чи уже выпустили?? Ты чего молчишь?Где позапрошлогодний энтузиазм??
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:12

  osafly написав:Казак?? Ты живой там?? Монеро идет к тем уровням по которым ты его на Лайве законсервировал. Чи уже выпустили?? Ты чего молчишь?Где позапрошлогодний энтузиазм??

Доброго здоров'я! :P Радий, що пам'ятаєте і не забуваєте козака! Сиджу за гратами на Лайві в мінусі великому. Монеро тут 30$. Підкупляв лєсєнкою від 60$ до 27$. Чекаю туземуна. Нічого крім монеро немає і $ в кошику немає. Біток знахабнів. Чекаю туземун альтів. В біток заходити не бачу сенсу по таким цінам. Туземун бітка я прогавив, пєрєбздєв. :oops: Вся надьожа на альти. Профіт фіксуватиму або в $, або в бітку. Якось так поки...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:18

  zРадио написав:
  Zebra написав:При $100 000 за биток его капитализация составит почти $2 трлн. Наличного американского доллара и то меньше напечатали. Американские топовые компании продуктами многих из которых пользуются в разы больше людей чем биткоином сейчас стоят гораздо дешевле.


А какой смысл безналичный биткоин выражать в наличных долларах?


Для оценки масштабов и их реальности.

Сколько людей использует или хомячит биткоин и сколько американский наличный доллар? Неужели кто то думает, что все это количество людей будет сдавать наличный американский доллар и менять его на биткоин, чтоб поддерживать такую капитализацию?
Zebra
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