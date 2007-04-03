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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1533153415351536

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:25

  Karmik написав:Кто-то использовал карты advcash для вывода крипты на Украине ? Обратился в поддержку skrill, ответили что по Украине карты не выдают, только еврозона.
Может еще какие-то варианты есть кроме украинских банков(имел с ними проблемы) ?

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phantom_systems
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