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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:25
Karmik написав:
Кто-то использовал карты advcash для вывода крипты на Украине ? Обратился в поддержку skrill, ответили что по Украине карты не выдают, только еврозона.
Может еще какие-то варианты есть кроме украинских банков(имел с ними проблемы) ?
Свифт чем не устраивает?
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