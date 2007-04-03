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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1533153415351536

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Свифт чем не устраивает?

А в чем разница тогда с украинскими банками ? Swift пойдет на счет в банке.
Или вы имели в виду открывать счет за границей и делать вывод на него ?
Karmik
 
Повідомлень: 7
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