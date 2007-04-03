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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:06
phantom_systems написав:
Свифт чем не устраивает?
А в чем разница тогда с украинскими банками ? Swift пойдет на счет в банке.
Или вы имели в виду открывать счет за границей и делать вывод на него ?
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Karmik
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