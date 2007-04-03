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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15361537153815391540>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 20:37

  airmax78 написав:Кстати, то, что 10к становится постепенно уровнем сопротивления, а не поддержки, заставляет меня сильно сомневаться в целесообразности моего ордера па8000.

Есть смысл покупать Эфир или ждать просадки. Он глобальную коррекцию в отличие от битка и многих альтов еще не сделал. Это район 400-600 баксов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 20:43

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Кстати, то, что 10к становится постепенно уровнем сопротивления, а не поддержки, заставляет меня сильно сомневаться в целесообразности моего ордера па8000.

Был смысл покупать биток по 3000-4000 - все знали, что даже если сходит на 2000, все равно вернется и вернется выше, а покупать его по 10к смысла нет - может как вырасти до 15к, так и упасть до 5к и больше не вырасти, его вытеснит какая нить Либра после 2020 года.

Когда биткоин опустился до 3К уже ходили разговоры, что летим обратно на 1000 и ниже. Так что с ценой биткоина возможны любые чудеса, что неудивительно, когда у одних и тех же людей в распоряжении и сотни тысяч, если не миллионы биткотнов и печатный станок тезера.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 20:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я бы на их месте сейчас искусственно подгонял движение под график 14го года. А потом бы, когда все поверят, что движение цены биткоина предопределено свыше (как в 2017м году), отоварил бы всех страждущих по 100К и вниз А потом бы уже по ситуации смотрел. Но, скорее всего, ушел бы на пенсию по неприличному, кричащему богатству.
Понятно, что криптогуру - они так примитивно не мыслят и заботятся только о развитии рынка. Но я не знаю как можно устоят перед соблазном срубить 100-200-500 лямов или ярд и больше? Почти нереально.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 25 лип, 2019 20:53, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 20:53

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Кстати, то, что 10к становится постепенно уровнем сопротивления, а не поддержки, заставляет меня сильно сомневаться в целесообразности моего ордера па8000.

Есть смысл покупать Эфир или ждать просадки. Он глобальную коррекцию в отличие от битка и многих альтов еще не сделал. Это район 400-600 баксов.


Так Эфир па360 был, может это и есть те 400? И посмотрите на кросс Эфира: каждый следующий отскок меньше предыдущего :roll:
П.С. И так по многим топовым коинам.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 25 лип, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 20:55

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Кстати, то, что 10к становится постепенно уровнем сопротивления, а не поддержки, заставляет меня сильно сомневаться в целесообразности моего ордера па8000.

Есть смысл покупать Эфир или ждать просадки. Он глобальную коррекцию в отличие от битка и многих альтов еще не сделал. Это район 400-600 баксов.

Эфир всегда был добр ко мне. Подумаю. Хотя,
эфир даже сейчас 4Х от дна. Куда же ему расти?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, не 4х. Дно было 80+ Сейчас где-то 2,6х
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:23

  airmax78 написав:В общем чувствую, что все проливы ниже 9500 надо выкупать.

як сказати :roll: нижке 12к одягати шорти цікавіше, а пролив нижче 9к буде на пошук покупців на тестах рівнів 8к та 7,5к
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:44

:lol:
  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Кстати, то, что 10к становится постепенно уровнем сопротивления, а не поддержки, заставляет меня сильно сомневаться в целесообразности моего ордера па8000.

Есть смысл покупать Эфир или ждать просадки. Он глобальную коррекцию в отличие от битка и многих альтов еще не сделал. Это район 400-600 баксов.


Так Эфир па360 был, может это и есть те 400? И посмотрите на кросс Эфира: каждый следующий отскок меньше предыдущего :roll:
П.С. И так по многим топовым коинам.

Пока что мой план - заходить в эфир по маржиналке как ETH/BTC. Если не выстрелит и будет дальнейшая просадка, то можно будет затребовать позицию и забрать эфир по 100-120 баксов. Это казино, тут игроки рано или поздно возвращаются за твой стол. Предполагаю, что двойное дно по эфиру тоже вполне реально. Но вот сейчас чета чуйка есть, что эфир скоро пойдет в дальнейший рост, когда поймут, что с битка уже нечего будет срубить.

Просто Тезера много напечатали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:07

  airmax78 написав:Вроде логично. Хотя и непонятно, какой в альтах смысл.


А какой смысл в биткоине??? И во всей крипте вообще?? Пампы и дампы-никто не отменял...Все рано или поздно растет,все рано или поздно падает....
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, всё может быть... Но с альтами кукловода уже один раз прокинул: народ по привычке входил в альты в надежде срубить больше %%, посматривая на годичные графики, но... Здесь изначально нужно понять: 13,7к - это был тактический хай перед 20к или новый хай и дальше к 2,8к, например. Сценариев несколько и наверное кукловода само не знает какой в итоге выберет... Всё по ситуации. Всё ИМХО.
Vitaka
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