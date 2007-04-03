Есть смысл покупать Эфир или ждать просадки. Он глобальную коррекцию в отличие от битка и многих альтов еще не сделал. Это район 400-600 баксов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лип, 2019 20:37
Есть смысл покупать Эфир или ждать просадки. Он глобальную коррекцию в отличие от битка и многих альтов еще не сделал. Это район 400-600 баксов.
Додано: Чет 25 лип, 2019 20:43
Когда биткоин опустился до 3К уже ходили разговоры, что летим обратно на 1000 и ниже. Так что с ценой биткоина возможны любые чудеса, что неудивительно, когда у одних и тех же людей в распоряжении и сотни тысяч, если не миллионы биткотнов и печатный станок тезера.
Додано: Чет 25 лип, 2019 20:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я бы на их месте сейчас искусственно подгонял движение под график 14го года. А потом бы, когда все поверят, что движение цены биткоина предопределено свыше (как в 2017м году), отоварил бы всех страждущих по 100К и вниз А потом бы уже по ситуации смотрел. Но, скорее всего, ушел бы на пенсию по неприличному, кричащему богатству.
Понятно, что криптогуру - они так примитивно не мыслят и заботятся только о развитии рынка. Но я не знаю как можно устоят перед соблазном срубить 100-200-500 лямов или ярд и больше? Почти нереально.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 25 лип, 2019 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 лип, 2019 20:53
Так Эфир па360 был, может это и есть те 400? И посмотрите на кросс Эфира: каждый следующий отскок меньше предыдущего
П.С. И так по многим топовым коинам.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 25 лип, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 лип, 2019 20:55
Эфир всегда был добр ко мне. Подумаю. Хотя,
эфир даже сейчас 4Х от дна. Куда же ему расти?
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, не 4х. Дно было 80+ Сейчас где-то 2,6х
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:23
як сказати нижке 12к одягати шорти цікавіше, а пролив нижче 9к буде на пошук покупців на тестах рівнів 8к та 7,5к
#noFOMO
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:44
Пока что мой план - заходить в эфир по маржиналке как ETH/BTC. Если не выстрелит и будет дальнейшая просадка, то можно будет затребовать позицию и забрать эфир по 100-120 баксов. Это казино, тут игроки рано или поздно возвращаются за твой стол. Предполагаю, что двойное дно по эфиру тоже вполне реально. Но вот сейчас чета чуйка есть, что эфир скоро пойдет в дальнейший рост, когда поймут, что с битка уже нечего будет срубить.
Просто Тезера много напечатали.
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:07
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, всё может быть... Но с альтами кукловода уже один раз прокинул: народ по привычке входил в альты в надежде срубить больше %%, посматривая на годичные графики, но... Здесь изначально нужно понять: 13,7к - это был тактический хай перед 20к или новый хай и дальше к 2,8к, например. Сценариев несколько и наверное кукловода само не знает какой в итоге выберет... Всё по ситуации. Всё ИМХО.
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