Додано: Чет 25 лип, 2019 20:48

Я бы на их месте сейчас искусственно подгонял движение под график 14го года. А потом бы, когда все поверят, что движение цены биткоина предопределено свыше (как в 2017м году), отоварил бы всех страждущих по 100К и вниз А потом бы уже по ситуации смотрел. Но, скорее всего, ушел бы на пенсию по неприличному, кричащему богатству.

Понятно, что криптогуру - они так примитивно не мыслят и заботятся только о развитии рынка. Но я не знаю как можно устоят перед соблазном срубить 100-200-500 лямов или ярд и больше? Почти нереально.