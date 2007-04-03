Vitaka написав:Зебра, всё может быть... Но с альтами кукловода уже один раз прокинул: народ по привычке входил в альты в надежде срубить больше %%, посматривая на годичные графики, но... Здесь изначально нужно понять: 13,7к - это был тактический хай перед 20к или новый хай и дальше к 2,8к, например. Сценариев несколько и наверное кукловода само не знает какой в итоге выберет... Всё по ситуации. Всё ИМХО.
Головне, щоб альти зросли хоча б до бітка на його падінні, якщо до $ зростання не буде. А так маніпулька приймає ставки гравців і вираховує, куди качнути ваги. Мені здається, що навмисно хочуть, щоб гравці казино розчарувалися в альтах. А потім вжууух... А там побачим. Маніпулька приймає ставки, як круп'є в казино.Чия ставка переможе? Час покаже.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Vitaka написав:КХ, у битки получается три позиции: вверх, вниз, флэт. А с альтами через кросс-курс теже три позиции, которые сочитаются с каждой позицией битки. В итоге с альтами имеем гемор в 9 раз выше
Але й вихлоп може бути в 9 разів вище...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Vitaka написав:КХ, у битки получается три позиции: вверх, вниз, флэт. А с альтами через кросс-курс теже три позиции, которые сочитаются с каждой позицией битки. В итоге с альтами имеем гемор в 9 раз выше
Куди ще нижче? Час вже альтам дєда відбуцяти за нахабство.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Куди ще нижче? Час вже альтам дєда відбуцяти за нахабство.
В том жеж и проблема, что мыслим стереотипами. Представляешь эффект, если битку снова начнут надувать к 13...15к? Как поведут себя коины??
Або підтягуються сінхронно до $, або впадуть ще нижче до бітка. А можливо й полятять туземун і відносно $, і відносно бітка. Всі чомусь вважають, що альти стрілятимуть лише на флеті бітка. А може сценарій і змінитися. Але то лише маніпулю відомо, куди крутанути рулєтку. Але гратися з біткою по таким цінам, сенсу не бачу.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Vitaka написав:КХ, правильно, в апреле мало кто верил, что будет выше 6к. Сколько шортистов улетело? А деда надули почти до 14к.
Тому з надутим дєдом гратися не комільфо. Краще на альтах крутанути рулєтку. А профіт фіксувати в $, чи бітку. Як вийде.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Vitaka написав:КХ, правильно, в апреле мало кто верил, что будет выше 6к. Сколько шортистов улетело? А деда надули почти до 14к.
Тому з надутим дєдом гратися не комільфо. Краще на альтах крутанути рулєтку. А профіт фіксувати в $, чи бітку. Як вийде.
Тут ещё срабатывает интересный психологический момент: почему-то легче купить 100 коинов по $100, чем 1 битку за $10000. И там и там сумма одинакова, а эффект разный. А если представить, что покупаешь не 1 ВТС, а 100млн сатошей?