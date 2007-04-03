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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1537153815391540>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:30

  Vitaka написав:Зебра, всё может быть... Но с альтами кукловода уже один раз прокинул: народ по привычке входил в альты в надежде срубить больше %%, посматривая на годичные графики, но... Здесь изначально нужно понять: 13,7к - это был тактический хай перед 20к или новый хай и дальше к 2,8к, например. Сценариев несколько и наверное кукловода само не знает какой в итоге выберет... Всё по ситуации. Всё ИМХО.

Головне, щоб альти зросли хоча б до бітка на його падінні, якщо до $ зростання не буде. А так маніпулька приймає ставки гравців і вираховує, куди качнути ваги. Мені здається, що навмисно хочуть, щоб гравці казино розчарувалися в альтах. А потім вжууух... :P А там побачим. Маніпулька приймає ставки, як круп'є в казино.Чия ставка переможе? Час покаже. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, у битки получается три позиции: вверх, вниз, флэт. А с альтами через кросс-курс теже три позиции, которые сочитаются с каждой позицией битки. В итоге с альтами имеем гемор в 9 раз выше :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:43

  Vitaka написав:КХ, у битки получается три позиции: вверх, вниз, флэт. А с альтами через кросс-курс теже три позиции, которые сочитаются с каждой позицией битки. В итоге с альтами имеем гемор в 9 раз выше :)

Але й вихлоп може бути в 9 разів вище... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:45

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:КХ, у битки получается три позиции: вверх, вниз, флэт. А с альтами через кросс-курс теже три позиции, которые сочитаются с каждой позицией битки. В итоге с альтами имеем гемор в 9 раз выше :)

Але й вихлоп може бути в 9 разів вище... :P


Или ниже :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:47

  Vitaka написав:Или ниже :mrgreen:

Куди ще нижче? :P Час вже альтам дєда відбуцяти за нахабство.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:55

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Или ниже :mrgreen:

Куди ще нижче? :P Час вже альтам дєда відбуцяти за нахабство.


В том жеж и проблема, что мыслим стереотипами. Представляешь эффект, если битку снова начнут надувать к 13...15к? Как поведут себя коины??
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:02

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Или ниже :mrgreen:

Куди ще нижче? :P Час вже альтам дєда відбуцяти за нахабство.


В том жеж и проблема, что мыслим стереотипами. Представляешь эффект, если битку снова начнут надувать к 13...15к? Как поведут себя коины??

Або підтягуються сінхронно до $, або впадуть ще нижче до бітка. А можливо й полятять туземун і відносно $, і відносно бітка. Всі чомусь вважають, що альти стрілятимуть лише на флеті бітка. А може сценарій і змінитися. Але то лише маніпулю відомо, куди крутанути рулєтку. Але гратися з біткою по таким цінам, сенсу не бачу.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, правильно, в апреле мало кто верил, что будет выше 6к. Сколько шортистов улетело?
А деда надули почти до 14к.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 25 лип, 2019 23:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:10

  Vitaka написав:КХ, правильно, в апреле мало кто верил, что будет выше 6к. Сколько шортистов улетело?
А деда надули почти до 14к.

Тому з надутим дєдом гратися не комільфо. Краще на альтах крутанути рулєтку. А профіт фіксувати в $, чи бітку. Як вийде.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:14

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:КХ, правильно, в апреле мало кто верил, что будет выше 6к. Сколько шортистов улетело?
А деда надули почти до 14к.

Тому з надутим дєдом гратися не комільфо. Краще на альтах крутанути рулєтку. А профіт фіксувати в $, чи бітку. Як вийде.


Тут ещё срабатывает интересный психологический момент: почему-то легче купить 100 коинов по $100, чем 1 битку за $10000. И там и там сумма одинакова, а эффект разный.
А если представить, что покупаешь не 1 ВТС, а 100млн сатошей?
Vitaka
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