|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:19
Vitaka написав:
Тут ещё срабатывает интересный психологический момент: почему-то легче купить 100 коинов по $100, чем 1 битку за $10000. И там и там сумма одинакова, а эффект разный.
А если представить, что покупаешь не 1 ВТС, а 100млн сатошей?
Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26704
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1871 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:27
Козак-характерник написав: Vitaka написав:
Тут ещё срабатывает интересный психологический момент: почему-то легче купить 100 коинов по $100, чем 1 битку за $10000. И там и там сумма одинакова, а эффект разный.
А если представить, что покупаешь не 1 ВТС, а 100млн сатошей?
Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.
Так а с чем этот минимум сравнивать? С предыдущим? По Эфиру, например, в этот раз минимум обновился уже на ~20%. И не известно где дно. Ладно... Не буду нагнетать
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1416
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16166
|176343359
|
П'ят 26 лип, 2019 00:55
Surfer
|
|6670
|1438635
|
Чет 25 лип, 2019 18:58
ЛОБ
|
|38
|43728
|
|