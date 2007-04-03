Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:19
Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:27
Так а с чем этот минимум сравнивать? С предыдущим? По Эфиру, например, в этот раз минимум обновился уже на ~20%. И не известно где дно. Ладно... Не буду нагнетать
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:28
Налоговая служба США рассылает письма с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой
Как сообщает Forbes, Налоговая служба США (IRS) разослала письма более чем
100 тысячам инвесторов с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой.
---
крутой поворот собітій!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|