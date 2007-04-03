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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1537153815391540

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:19

  Vitaka написав:Тут ещё срабатывает интересный психологический момент: почему-то легче купить 100 коинов по $100, чем 1 битку за $10000. И там и там сумма одинакова, а эффект разный.
А если представить, что покупаешь не 1 ВТС, а 100млн сатошей?

Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:27

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Тут ещё срабатывает интересный психологический момент: почему-то легче купить 100 коинов по $100, чем 1 битку за $10000. И там и там сумма одинакова, а эффект разный.
А если представить, что покупаешь не 1 ВТС, а 100млн сатошей?

Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.


Так а с чем этот минимум сравнивать? С предыдущим? По Эфиру, например, в этот раз минимум обновился уже на ~20%. И не известно где дно. Ладно... Не буду нагнетать :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:28

Налоговая служба США рассылает письма с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой

Как сообщает Forbes, Налоговая служба США (IRS) разослала письма более чем
100 тысячам инвесторов с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой.



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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 16:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax, биток снова торгуется ниже 9500 - желание выкупать осталось?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 16:48

  Zebra написав:airmax, биток снова торгуется ниже 9500 - желание выкупать осталось?

Ордер на 8000 как стоял, так и стоит. Дороже покупать не буду.
airmax78
 
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