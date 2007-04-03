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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:19
Vitaka написав:
Тут ещё срабатывает интересный психологический момент: почему-то легче купить 100 коинов по $100, чем 1 битку за $10000. И там и там сумма одинакова, а эффект разный.
А если представить, что покупаешь не 1 ВТС, а 100млн сатошей?
Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 25 лип, 2019 23:27
Козак-характерник написав: Vitaka написав:
Тут ещё срабатывает интересный психологический момент: почему-то легче купить 100 коинов по $100, чем 1 битку за $10000. И там и там сумма одинакова, а эффект разный.
А если представить, что покупаешь не 1 ВТС, а 100млн сатошей?
Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.
Так а с чем этот минимум сравнивать? С предыдущим? По Эфиру, например, в этот раз минимум обновился уже на ~20%. И не известно где дно. Ладно... Не буду нагнетать
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:28
Налоговая служба США рассылает письма с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой
Как сообщает Forbes, Налоговая служба США (IRS) разослала письма более чем
100 тысячам инвесторов с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой.
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крутой поворот собітій!
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:40
airmax, биток снова торгуется ниже 9500 - желание выкупать осталось?
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Zebra
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:48
Zebra написав:
airmax, биток снова торгуется ниже 9500 - желание выкупать осталось?
Ордер на 8000 как стоял, так и стоит. Дороже покупать не буду.
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