Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:19
Мені на психіку тисне не кількість, а графіки до бітка. І там альти вже на мінімумах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:27
Так а с чем этот минимум сравнивать? С предыдущим? По Эфиру, например, в этот раз минимум обновился уже на ~20%. И не известно где дно. Ладно... Не буду нагнетать
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:28
Налоговая служба США рассылает письма с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой
Как сообщает Forbes, Налоговая служба США (IRS) разослала письма более чем
100 тысячам инвесторов с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой.
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крутой поворот собітій!
+50грн !
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax, биток снова торгуется ниже 9500 - желание выкупать осталось?
Додано: Суб 27 лип, 2019 16:48
Додано: Суб 27 лип, 2019 19:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Цирк на дроте... 6 минут думают куда толкнуть курс... Ооо, пля, проснулись... решили пока вверх.
А народ ТА изучает, индексы шимоноку-чпоку анализирует...
Додано: Суб 27 лип, 2019 19:44
Гы-гы. Скажите спасибо судье Коэну. Если бы этих мошенников с Битфайнекса прихлопнули - мы бы и на 1000 сходили (если не ниже) и рынок бы оздоровился.
Додано: Суб 27 лип, 2019 20:06
Эээ, вообще-то, мошенников, бОльших, чем на Уолл-стрит, в природе не существует Крипто-киты по сравнению с ними - жалкий планктон
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