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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 лип, 2019 22:39
zРадио написав: airmax78 написав: Vitaka написав:
:) Цирк на дроте... 6 минут думают куда толкнуть курс... Ооо, пля, проснулись... решили пока вверх.
А народ ТА изучает, индексы шимоноку-чпоку анализирует...
Гы-гы. Скажите спасибо судье Коэну. Если бы этих мошенников с Битфайнекса
прихлопнули - мы бы и на 1000 сходили (если не ниже) и рынок бы оздоровился.
Эээ, вообще-то, мошенников, бОльших, чем на Уолл-стрит, в природе не существует
Крипто-киты по сравнению с ними - жалкий планктон
Мошенников с Уолл Стрит за то, что творят скаммеры с Битфайнекса, уже давно бы посадили. А эти проходимцы продолжают безнаказанно мутить со своим тезером.
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