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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 лип, 2019 22:39
zРадио написав: airmax78 написав: Vitaka написав:
:) Цирк на дроте... 6 минут думают куда толкнуть курс... Ооо, пля, проснулись... решили пока вверх.
А народ ТА изучает, индексы шимоноку-чпоку анализирует...
Гы-гы. Скажите спасибо судье Коэну. Если бы этих мошенников с Битфайнекса
прихлопнули - мы бы и на 1000 сходили (если не ниже) и рынок бы оздоровился.
Эээ, вообще-то, мошенников, бОльших, чем на Уолл-стрит, в природе не существует
Крипто-киты по сравнению с ними - жалкий планктон
Мошенников с Уолл Стрит за то, что творят скаммеры с Битфайнекса, уже давно бы посадили. А эти проходимцы продолжают безнаказанно мутить со своим тезером.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 01:42
Не нравятся мне эти "головы Барта"... Похоже на то, как пытаются подстричь оптимистов перед обвалом.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 10:01
airmax78 написав: zРадио написав:
Эээ, вообще-то, мошенников, бОльших, чем на Уолл-стрит, в природе не существует
Крипто-киты по сравнению с ними - жалкий планктон
Мошенников с Уолл Стрит за то, что творят скаммеры с Битфайнекса, уже давно бы посадили
. А эти проходимцы продолжают безнаказанно мутить со своим тезером.
Да неужели? Кто сидит за подделку данных по долгу Греции, за искусственное занижение ставок LIBOR/EURIBOR? А может кто-то ответил за бесконтрольную секьюритизацию ипотечных кредитов в США, приведшую в мировому финансовому кризису 2008-го? А за обвал фунта в 1992-м?..
За всеми этими преступлениями стояла жажда наживы, и ничего кроме нее!
Да Байфайнекс вместе с тезером по нескольку раз покупаются на сдачу от каждой из этих махинаций, взятых в отдельности
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zРадио
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