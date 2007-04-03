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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1538153915401541

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:39

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Vitaka написав::) Цирк на дроте... 6 минут думают куда толкнуть курс... Ооо, пля, проснулись... решили пока вверх.
А народ ТА изучает, индексы шимоноку-чпоку анализирует... :mrgreen:

Гы-гы. Скажите спасибо судье Коэну. Если бы этих мошенников с Битфайнекса прихлопнули - мы бы и на 1000 сходили (если не ниже) и рынок бы оздоровился.


Эээ, вообще-то, мошенников, бОльших, чем на Уолл-стрит, в природе не существует :mrgreen: Крипто-киты по сравнению с ними - жалкий планктон :D

Мошенников с Уолл Стрит за то, что творят скаммеры с Битфайнекса, уже давно бы посадили. А эти проходимцы продолжают безнаказанно мутить со своим тезером.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 01:42

Не нравятся мне эти "головы Барта"... Похоже на то, как пытаются подстричь оптимистов перед обвалом.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 10:01

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Эээ, вообще-то, мошенников, бОльших, чем на Уолл-стрит, в природе не существует :mrgreen: Крипто-киты по сравнению с ними - жалкий планктон :D

Мошенников с Уолл Стрит за то, что творят скаммеры с Битфайнекса, уже давно бы посадили. А эти проходимцы продолжают безнаказанно мутить со своим тезером.


Да неужели? Кто сидит за подделку данных по долгу Греции, за искусственное занижение ставок LIBOR/EURIBOR? А может кто-то ответил за бесконтрольную секьюритизацию ипотечных кредитов в США, приведшую в мировому финансовому кризису 2008-го? А за обвал фунта в 1992-м?..

За всеми этими преступлениями стояла жажда наживы, и ничего кроме нее!

Да Байфайнекс вместе с тезером по нескольку раз покупаются на сдачу от каждой из этих махинаций, взятых в отдельности :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 11:20

  Козак-характерник написав:Бітка, лети на 1000$!!! :) Бий дєда! 8)


Єсть бити дєда :)

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