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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1539154015411542

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну,как сделал,так и растерял уже половину от 7х....Потери могут быть еще большими,с возвратом на прежнюю адекватную стоиомоть в районе 50-60$..Тут больше интересует тенденция рынка в целом....Торги то-сиротские.То ли во всем мире-один сплошной отпуск,то ли очередная хитрож.... стратегия рождается в головах манипуляторов..Я бы на их месте,после июльского мурыжинья-обвалил бы рынок вдвое,хотя бы до 6тыс.То то шороху было бы...Можно было бы снова всех круто остричь и дешево откупиться..перед халвинговым походом на 20+
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:14

на відскокові діда від 10к цікава реакція альти, ... на зниженні шіткоїн-капи нижче 80 млрд. буде дорога на тест 65 млрд. :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:53

  osafly написав:Ну,как сделал,так и растерял уже половину от 7х....Потери могут быть еще большими,с возвратом на прежнюю адекватную стоиомоть в районе 50-60$..Тут больше интересует тенденция рынка в целом....Торги то-сиротские.То ли во всем мире-один сплошной отпуск,то ли очередная хитрож.... стратегия рождается в головах манипуляторов..Я бы на их месте,после июльского мурыжинья-обвалил бы рынок вдвое,хотя бы до 6тыс.То то шороху было бы...Можно было бы снова всех круто остричь и дешево откупиться..перед халвинговым походом на 20+

Это было бы красиво.
airmax78
 
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