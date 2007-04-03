|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 18:10
Ну,как сделал,так и растерял уже половину от 7х....Потери могут быть еще большими,с возвратом на прежнюю адекватную стоиомоть в районе 50-60$..Тут больше интересует тенденция рынка в целом....Торги то-сиротские.То ли во всем мире-один сплошной отпуск,то ли очередная хитрож.... стратегия рождается в головах манипуляторов..Я бы на их месте,после июльского мурыжинья-обвалил бы рынок вдвое,хотя бы до 6тыс.То то шороху было бы...Можно было бы снова всех круто остричь и дешево откупиться..перед халвинговым походом на 20+
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:14
на відскокові діда від 10к цікава реакція альти, ... на зниженні шіткоїн-капи нижче 80 млрд. буде дорога на тест 65 млрд.
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:53
osafly написав:
Ну,как сделал,так и растерял уже половину от 7х....Потери могут быть еще большими,с возвратом на прежнюю адекватную стоиомоть в районе 50-60$..Тут больше интересует тенденция рынка в целом....Торги то-сиротские.То ли во всем мире-один сплошной отпуск,то ли очередная хитрож.... стратегия рождается в головах манипуляторов..Я бы на их месте,после июльского мурыжинья-обвалил бы рынок вдвое,хотя бы до 6тыс.То то шороху было бы...Можно было бы снова всех круто остричь и дешево откупиться..перед халвинговым походом на 20+
Это было бы красиво.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30904
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3637 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16867
|176550242
|
|
|6671
|1439736
|
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ
|
|38
|43748
|
|