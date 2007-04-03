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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 18:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну,как сделал,так и растерял уже половину от 7х....Потери могут быть еще большими,с возвратом на прежнюю адекватную стоиомоть в районе 50-60$..Тут больше интересует тенденция рынка в целом....Торги то-сиротские.То ли во всем мире-один сплошной отпуск,то ли очередная хитрож.... стратегия рождается в головах манипуляторов..Я бы на их месте,после июльского мурыжинья-обвалил бы рынок вдвое,хотя бы до 6тыс.То то шороху было бы...Можно было бы снова всех круто остричь и дешево откупиться..перед халвинговым походом на 20+
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:14
на відскокові діда від 10к цікава реакція альти, ... на зниженні шіткоїн-капи нижче 80 млрд. буде дорога на тест 65 млрд.
#noFOMO
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:53
Это было бы красиво.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:25
Всем привет!
Сообщаем вам самые главные новости этого лета. А их у нас три:
Kuna объявляют о запуске торгов Binance Coin;
Введение особых условий для торговли рублем на Kuna;
Конкурс, в котором можно выиграть iPhone XS Max, PS4 PRO и другие крутые подарки.
Kuna + Binance
Теперь пользователи обеих бирж смогут осуществлять арбитраж между площадками, пользуясь всеми инструментами обеих, включая миграцию через токен BNB. Переходите на сайт binance.kuna.io, чтобы узнать больше.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хорошая новость.BNB монета перспективная,гланое чтоб торги по ней на Куне адекватные были,а не выше рынка,как сейчас и с кучей ботов.Хотя объяснение что мол купи эту монету на Куне и заведи на Бинанс в виде криптоактивов-полная чухня.Гороздо проще,быстрее,выгоднее и дешевле сделать это со Стелларом или Риплом.Можно даже заработать несколько %...Переводы в Стелларе-вообще ничего не стоят...+ высокая активность торгов..
Додано: Чет 01 сер, 2019 23:01
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