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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 23:42
Zebra написав: airmax78 написав:
Мы верим в долгосрочный тренд. Макаффи и прочие Винкловоссы не могут ошибаться.
Я верю в потерю интереса к битку уже после следующего халвинга.
Запустят Либру и ходлеры поймут, что биток и на*** не стался на практике.
Не верю, что я это пишу, но не думаю, что внедрение Либры или любой другой криптовалюты повлияет на положение бетховена.
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