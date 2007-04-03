Не верю, что я это пишу, но не думаю, что внедрение Либры или любой другой криптовалюты повлияет на положение бетховена.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 23:42
Не верю, что я это пишу, но не думаю, что внедрение Либры или любой другой криптовалюты повлияет на положение бетховена.
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Курс растёт - объёмы падают На честном слове фсьо
Додано: Суб 03 сер, 2019 20:44
Растет лишь курс битка,остальное-пратически в ж....пе,хотя вроде все и зелено,но то таке...На +1300$ роста деда,дуля в 1-3% всего остального,из топ 30.....
Додано: Суб 03 сер, 2019 20:54
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кто шортить будет?
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:33
Додано: Нед 04 сер, 2019 09:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Это просто какой-то позор:
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