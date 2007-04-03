По какой цене тарить в $ и btc?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:33
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:22
Уже пошел процесс Вова,а ты все ценами интересуешься.Деда снова стали через соломинку в ж.... как жабу надувать..Надеюсь еб... так же быстро обратно,как за последние три дня взлетел.Халвинг лайта,ометили пампом битка,а "именинник" у сраці,як вроде це його не стосуеться.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:24
Іменинника в лайні поваляли...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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