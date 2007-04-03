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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1541154215431544

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 106
1) дно вже було пройдено
17%
18
2) не нижче 3500
8%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 08:33

  Zebra написав:Эфир сделает ещё 2 икса, и полтора к битку. Ждём-с

По какой цене тарить в $ и btc?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:22

Уже пошел процесс Вова,а ты все ценами интересуешься.Деда снова стали через соломинку в ж.... как жабу надувать..Надеюсь еб... так же быстро обратно,как за последние три дня взлетел.Халвинг лайта,ометили пампом битка,а "именинник" у сраці,як вроде це його не стосуеться.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:24

  osafly написав:Уже пошел процесс Вова,а ты все ценами интересуешься.Деда снова стали через соломинку в ж.... как жабу надувать..Надеюсь еб... так же быстро обратно,как за последние три дня взлетел.Халвинг лайта,ометили пампом битка,а "именинник" у сраці,як вроде це його не стосуеться.

Іменинника в лайні поваляли... :)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Развязка близко... :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:28

  osafly написав:Халвинг лайта,ометили пампом битка,а "именинник" у сраці,як вроде це його не стосуеться.


Проснулось...падло :D +10% за два часа
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:14

судячи по настроям в топіку, діду пора на 8к :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:27

  TylerTruman_ написав:судячи по настроям в топіку, діду пора на 8к :roll:


Ага. Осталось уровень 11900 взломать... ХЗ, шо они задумали... Осталось для участия 0,025 ВТС :lol: Посмотрим...
А шо там народ про кроссы говорит?? Месяцы на юг? -80%?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:40

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:судячи по настроям в топіку, діду пора на 8к :roll:


Ага. Осталось уровень 11900 взломать... ХЗ, шо они задумали... Осталось для участия 0,025 ВТС :lol: Посмотрим...
А шо там народ про кроссы говорит?? Месяцы на юг? -80%?

домінація діда тільки росте, кроси та шорти популярні в цьому сезоні :mrgreen:
альта методично дампиться, а якщо пампи, то через перелив із однієї позиції в іншу,
... зараз в районі 11,7к тест супротиву, якщо буде прорив, то ще той Гагарін може вийти 8) +попкорн по війні США+Китай, та реакції ціни діда :idea:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:28

Вася БТС сегодня долго оправдывался на своем ютуб канале перед малолетними тролями :D в конце заявил что можем увидать и 12200-12300,а потом в ад на 8400 стопудово :shock: как минимум
osafly
 
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