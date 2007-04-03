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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:21
airmax78 написав:
Давайте так: если таки случится откат к 8К - затариваемся по самое нимагу.
Направление движения важнее
Вы покупаете "павосемь" с надеждой продать "падесять", а в тот момент времени манипулятор нацелен на "патри", например.
С текущих позиций поход на 3к и ниже никто не отменял.
Востаннє редагувалось Vitaka
в Пон 05 сер, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 19:23
Дєда на 500$.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 19:30
Vitaka написав: airmax78 написав:
Давайте так: если таки случится откат к 8К - затариваемся по самое нимагу.
Направление движения важнее
Вы покупаете "павосемь" с надеждой продать "падесять", а в тот момент времени манипулятор нацелен на "патри", например.
С текущих позиций поход на 3к и ниже никто не отменял.
Я думаю, что па3000 - это уже анриал. Хотя... когда у тебя такие концентрации актива в одних руках + печатный станок тезера + крыша в виде Нью-Йоркского судьи (бит)Коэна, который в упор не видит ничего страшного в том, что контора с миллиардными оборотами, привлекающая сотни лямов денег инвесторов, не проходит аудит и не может подтвердить остатки на своих счетах - то, наверное, возможны любые сценарии. Абсолютно любые.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 19:42
airmax78 написав: Vitaka написав: airmax78 написав:
Давайте так: если таки случится откат к 8К - затариваемся по самое нимагу.
Направление движения важнее
Вы покупаете "павосемь" с надеждой продать "падесять", а в тот момент времени манипулятор нацелен на "патри", например.
С текущих позиций поход на 3к и ниже никто не отменял.
Я думаю, что па3000 - это уже анриал. Хотя... когда у тебя такие концентрации актива в одних руках + печатный станок тезера + крыша в виде Нью-Йоркского судьи (бит)Коэна, который в упор не видит ничего страшного в том, что контора с миллиардными оборотами, привлекающая сотни лямов денег инвесторов, не проходит аудит и не может подтвердить остатки на своих счетах - то, наверное, возможны любые сценарии. Абсолютно любые.
Никогда не говори никогда (с) Манипулятор + время + куча внутренних и внешних факторов - хороших и плохих.
Откройте график на месячных таймфреймах
Ничего не напоминает?
Пойти с нынешней точки можно в две стороны. Нанесите на график халвинги (прошедшие и будущий). Весьма интересная картинка, когда смотришь с 2013 по нынешнее время.
Кто сказал, шта новый хай должен быть большее предыдущего??
Равно как и новый лоу меньше предыдущего??
Всё ИМХО
П.С. Вроде как надувательство затихло....
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Додано: Пон 05 сер, 2019 20:07
Vitaka написав: airmax78 написав: Vitaka написав:
Направление движения важнее
Вы покупаете "павосемь" с надеждой продать "падесять", а в тот момент времени манипулятор нацелен на "патри", например.
С текущих позиций поход на 3к и ниже никто не отменял.
Я думаю, что па3000 - это уже анриал. Хотя... когда у тебя такие концентрации актива в одних руках + печатный станок тезера + крыша в виде Нью-Йоркского судьи (бит)Коэна, который в упор не видит ничего страшного в том, что контора с миллиардными оборотами, привлекающая сотни лямов денег инвесторов, не проходит аудит и не может подтвердить остатки на своих счетах - то, наверное, возможны любые сценарии. Абсолютно любые.
Никогда не говори никогда (с) Манипулятор + время + куча внутренних и внешних факторов - хороших и плохих.
Откройте график на месячных таймфреймах
Ничего не напоминает?
Пойти с нынешней точки можно в две стороны. Нанесите на график халвинги (прошедшие и будущий). Весьма интересная картинка, когда смотришь с 2013 по нынешнее время.
Кто сказал, шта новый хай должен быть большее предыдущего??
Равно как и новый лоу меньше предыдущего??
Всё ИМХО
П.С. Вроде как надувательство затихло....
Вы намекаете на то, что график похож на январь-... 2018го?
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Додано: Пон 05 сер, 2019 20:24
airmax78
, да. Тем не менее, с нынешней позиции ещё можно уйти наверх. А можно рисовать и вниз. Только время покажет чья возьмёт. И потом... Инструменты уже сделали 4Х. Учитывая, шта свежих денех и много нет, пора бы и честь знать.
А щас воплями папитнадцать вогнать народ в битку и продолжить рисовать график 2017-2018 года.
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