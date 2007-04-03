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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1543154415451546>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 107
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:21

  airmax78 написав:Давайте так: если таки случится откат к 8К - затариваемся по самое нимагу.


Направление движения важнее :) Вы покупаете "павосемь" с надеждой продать "падесять", а в тот момент времени манипулятор нацелен на "патри", например.
С текущих позиций поход на 3к и ниже никто не отменял.
Востаннє редагувалось Vitaka в Пон 05 сер, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:23

Дєда на 500$. 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:30

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Давайте так: если таки случится откат к 8К - затариваемся по самое нимагу.


Направление движения важнее :) Вы покупаете "павосемь" с надеждой продать "падесять", а в тот момент времени манипулятор нацелен на "патри", например.
С текущих позиций поход на 3к и ниже никто не отменял.

Я думаю, что па3000 - это уже анриал. Хотя... когда у тебя такие концентрации актива в одних руках + печатный станок тезера + крыша в виде Нью-Йоркского судьи (бит)Коэна, который в упор не видит ничего страшного в том, что контора с миллиардными оборотами, привлекающая сотни лямов денег инвесторов, не проходит аудит и не может подтвердить остатки на своих счетах - то, наверное, возможны любые сценарии. Абсолютно любые.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:42

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Давайте так: если таки случится откат к 8К - затариваемся по самое нимагу.


Направление движения важнее :) Вы покупаете "павосемь" с надеждой продать "падесять", а в тот момент времени манипулятор нацелен на "патри", например.
С текущих позиций поход на 3к и ниже никто не отменял.

Я думаю, что па3000 - это уже анриал. Хотя... когда у тебя такие концентрации актива в одних руках + печатный станок тезера + крыша в виде Нью-Йоркского судьи (бит)Коэна, который в упор не видит ничего страшного в том, что контора с миллиардными оборотами, привлекающая сотни лямов денег инвесторов, не проходит аудит и не может подтвердить остатки на своих счетах - то, наверное, возможны любые сценарии. Абсолютно любые.


Никогда не говори никогда (с) Манипулятор + время + куча внутренних и внешних факторов - хороших и плохих.

Откройте график на месячных таймфреймах :) Ничего не напоминает?
Пойти с нынешней точки можно в две стороны. Нанесите на график халвинги (прошедшие и будущий). Весьма интересная картинка, когда смотришь с 2013 по нынешнее время.
Кто сказал, шта новый хай должен быть большее предыдущего?? :mrgreen:
Равно как и новый лоу меньше предыдущего?? :mrgreen:
Всё ИМХО :)
П.С. Вроде как надувательство затихло....
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:07

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:
  Vitaka написав:Направление движения важнее :) Вы покупаете "павосемь" с надеждой продать "падесять", а в тот момент времени манипулятор нацелен на "патри", например.
С текущих позиций поход на 3к и ниже никто не отменял.

Я думаю, что па3000 - это уже анриал. Хотя... когда у тебя такие концентрации актива в одних руках + печатный станок тезера + крыша в виде Нью-Йоркского судьи (бит)Коэна, который в упор не видит ничего страшного в том, что контора с миллиардными оборотами, привлекающая сотни лямов денег инвесторов, не проходит аудит и не может подтвердить остатки на своих счетах - то, наверное, возможны любые сценарии. Абсолютно любые.


Никогда не говори никогда (с) Манипулятор + время + куча внутренних и внешних факторов - хороших и плохих.

Откройте график на месячных таймфреймах :) Ничего не напоминает?
Пойти с нынешней точки можно в две стороны. Нанесите на график халвинги (прошедшие и будущий). Весьма интересная картинка, когда смотришь с 2013 по нынешнее время.
Кто сказал, шта новый хай должен быть большее предыдущего?? :mrgreen:
Равно как и новый лоу меньше предыдущего?? :mrgreen:
Всё ИМХО :)
П.С. Вроде как надувательство затихло....

Вы намекаете на то, что график похож на январь-... 2018го?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, да. Тем не менее, с нынешней позиции ещё можно уйти наверх. А можно рисовать и вниз. Только время покажет чья возьмёт. И потом... Инструменты уже сделали 4Х. Учитывая, шта свежих денех и много нет, пора бы и честь знать.
А щас воплями папитнадцать вогнать народ в битку и продолжить рисовать график 2017-2018 года. :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:27

Тарити дєда зараз - божевілля. 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:33

  Козак-характерник написав:Тарити дєда зараз - божевілля. 8)

Кто знает...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:34

  Козак-характерник написав:Тарити дєда зараз - божевілля. 8)

Развязка уже скоро... А шортить всё равно жим-жим. Запустят стрелу вверх, ну как всегда... Тока стоп-кран сорвут и убыток мне сделают.
П.С. Три раза одевал за сегодня шорты... Все закрыл вручную с мин. прибылью.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:42

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Тарити дєда зараз - божевілля. 8)

Кто знает...

Правильно, цена то такое, но за семь дней пути пройдено +25% на ровном месте... Пора бы вниз.
Vitaka
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