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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 21:35
Я думаю биток развернется этой ночью с 12500 примерно. Но это так, лишь размышления.
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