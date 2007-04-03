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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 21:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я думаю биток развернется этой ночью с 12500 примерно. Но это так, лишь размышления.
Додано: Вів 06 сер, 2019 02:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Один из загонял.
Все, по-моему рост на сегодня выдохся окончательно.
Додано: Вів 06 сер, 2019 03:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ахахахаха То прям сражалися, вверх-вниз. А тут замерло... Устали... Клоуны
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
от онанизма не устали, наш общий знакомый месяц взад присылал в личку:
а шо делать?
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:38
Додано: Вів 06 сер, 2019 20:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А шо такэ? Китайцы перестали скупать биткоЭн или воздух в трубочке закончился?? Ох уж мне эти "китайцы", как-то все скопом сговорились и перестали скуплять криптозолото...
С Битмекса вывели гору биток: под грушу или на продажу - не известно:
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