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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1543154415451546

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 107
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думаю биток развернется этой ночью с 12500 примерно. Но это так, лишь размышления.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 02:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://forknews.io/opinion/006119-maks ... RoN_Q#read
Один из загонял.
Все, по-моему рост на сегодня выдохся окончательно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 03:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ахахахаха :) То прям сражалися, вверх-вниз. А тут замерло... Устали... Клоуны :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

от онанизма не устали, наш общий знакомый месяц взад присылал в личку:
Идём по треугольнику к верхней грани, это около 12300 и потом уже вниз.Но :!: у 12300 можем его и пробить вверх, тады ОЙ - 14-15-17 :?:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:38

  Vitaka написав:Ахахахаха :) То прям сражалися, вверх-вниз. А тут замерло... Устали... Клоуны :)

Отдышались и рванули вверх с новой силой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А шо такэ? Китайцы перестали скупать биткоЭн или воздух в трубочке закончился?? :) Ох уж мне эти "китайцы", как-то все скопом сговорились и перестали скуплять криптозолото...
С Битмекса вывели гору биток: под грушу или на продажу - не известно:
https://twitter.com/ceterispar1bus
Vitaka
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