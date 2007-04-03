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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 21:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я думаю биток развернется этой ночью с 12500 примерно. Но это так, лишь размышления.
Додано: Вів 06 сер, 2019 02:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Один из загонял.
Все, по-моему рост на сегодня выдохся окончательно.
Додано: Вів 06 сер, 2019 03:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ахахахаха То прям сражалися, вверх-вниз. А тут замерло... Устали... Клоуны
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
от онанизма не устали, наш общий знакомый месяц взад присылал в личку:
а шо делать?
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:38
Додано: Вів 06 сер, 2019 20:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А шо такэ? Китайцы перестали скупать биткоЭн или воздух в трубочке закончился?? Ох уж мне эти "китайцы", как-то все скопом сговорились и перестали скуплять криптозолото...
С Битмекса вывели гору биток: под грушу или на продажу - не известно:
Додано: Вів 06 сер, 2019 22:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Конечно на продажу..С каких таких... делов последние дни эта вакханалия.Шифруются падлы.Надувание,оно ж должно не через одну ж... происходить,через множество жо-п...Создавая видимость всеобщего помешательства,честного рынка,чистых рук...які нічого не крали,не брали(но это-уже другая история )
Додано: Вів 06 сер, 2019 22:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мне вот другой вопрос интересен,по каким ценам будут альты топ 20,если биток сползет на 8-8.5,коли на последнем росте битка,они уже сползли под стол,как спущеные шарики,то что будет тогда.Почем же будет эфир,ЕОС,Рипл?TRON и ZEC и иже с ними и т.д и т.п??Я уж не говорю про остальное.Просто представить страшно
Додано: Вів 06 сер, 2019 23:01
А "китайцы", т.е. манипулятор решит, когда и где сделать отскок
Можно очень грубо прикинуть: хай умножить на 0,15
Зебра, позиция с кроссом Эфира открыта?
Додано: Вів 06 сер, 2019 23:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все,криптодура обвалилсь.Полетели донизу..
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