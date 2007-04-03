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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 00:02
osafly написав:
Все,криптодура обвалилсь.Полетели донизу..
Мне кажется ниже 11 уже не пойдет. Потопчется и снова вверх.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 16:42
К сожалению, прав я оказался.
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