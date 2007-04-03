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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 00:02
osafly написав:
Все,криптодура обвалилсь.Полетели донизу..
Мне кажется ниже 11 уже не пойдет. Потопчется и снова вверх.
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airmax78
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Додано: Сер 07 сер, 2019 16:42
К сожалению, прав я оказался.
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airmax78
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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:08
airmax78 написав:
К сожалению, прав я оказался.
А по состоянию на 18:07 прав, тока немного меньше
Я даже чуток пошортил цифравое золата...
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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:34
Рано делать выводы.
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phantom_systems
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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:38
phantom_systems написав:
Рано делать выводы.
Ага. Из-за длины эпопеи и того, как зубами держат курс, здается кто-то должен успеть распродаться
Та и заточить хомяков на вершине тоже не плохо. Каждый же видит в этом свою картину, согласно индивидуальной биохимической реакции в мозге.
Т.е., те кто купил деда по 3,2к имел возможность продать по 13,7к - это 10к++ на каждом дедушке. Кто-то должен жэж за это заплатить?
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Vitaka
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Додано: Сер 07 сер, 2019 18:27
Платит ситуативный спрос. При 12к за биток, ежедневный выкуп добычи должен составлять $21.6 млн или $600+ млн в месяц.
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Zebra
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Додано: Сер 07 сер, 2019 19:31
Да, вот эти красные свечи, как только цена пробивает 12К вверх, заставляют задуматься.
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