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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1544154515461547

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 107
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 00:02

  osafly написав:Все,криптодура обвалилсь.Полетели донизу..

Мне кажется ниже 11 уже не пойдет. Потопчется и снова вверх.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

К сожалению, прав я оказался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:08

  airmax78 написав:К сожалению, прав я оказался.

А по состоянию на 18:07 прав, тока немного меньше :)
Я даже чуток пошортил цифравое золата...
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:34

Рано делать выводы.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:38

  phantom_systems написав:Рано делать выводы.

Ага. Из-за длины эпопеи и того, как зубами держат курс, здается кто-то должен успеть распродаться :mrgreen:
Та и заточить хомяков на вершине тоже не плохо. Каждый же видит в этом свою картину, согласно индивидуальной биохимической реакции в мозге.
Т.е., те кто купил деда по 3,2к имел возможность продать по 13,7к - это 10к++ на каждом дедушке. Кто-то должен жэж за это заплатить? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Платит ситуативный спрос. При 12к за биток, ежедневный выкуп добычи должен составлять $21.6 млн или $600+ млн в месяц.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да, вот эти красные свечи, как только цена пробивает 12К вверх, заставляют задуматься.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

При $100 тысяч за биток, до халвинга его эмиссия будет превышать эмиссию наличного американского доллара. Биток станет резервной мировой единицей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:20

  Zebra написав:При $100 тысяч за биток, до халвинга его эмиссия будет превышать эмиссию наличного американского доллара. Биток станет резервной мировой единицей.

Это вполне возможно. Хотя и верится в это с трудом.
airmax78
 
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