Мне кажется ниже 11 уже не пойдет. Потопчется и снова вверх.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 00:02
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
К сожалению, прав я оказался.
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:08
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:38
Ага. Из-за длины эпопеи и того, как зубами держат курс, здается кто-то должен успеть распродаться
Та и заточить хомяков на вершине тоже не плохо. Каждый же видит в этом свою картину, согласно индивидуальной биохимической реакции в мозге.
Т.е., те кто купил деда по 3,2к имел возможность продать по 13,7к - это 10к++ на каждом дедушке. Кто-то должен жэж за это заплатить?
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Платит ситуативный спрос. При 12к за биток, ежедневный выкуп добычи должен составлять $21.6 млн или $600+ млн в месяц.
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да, вот эти красные свечи, как только цена пробивает 12К вверх, заставляют задуматься.
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
При $100 тысяч за биток, до халвинга его эмиссия будет превышать эмиссию наличного американского доллара. Биток станет резервной мировой единицей.
Додано: Сер 07 сер, 2019 22:20
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Интрига нарастает
|