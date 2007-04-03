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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:09
Угу. Приморив цей маніпулька мастурбацією займатися. Які сценарії вангуєте? Особисто я чекаю сезон альтів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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