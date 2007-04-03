Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:05
Faceless
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Додано: Чет 08 сер, 2019 14:09
Vitaka написав:
Интрига нарастает
Угу.
Приморив цей маніпулька мастурбацією займатися.
Які сценарії вангуєте? Особисто я чекаю сезон альтів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:17
Козак-характерник написав: Vitaka написав:
Интрига нарастает
Угу.
Приморив цей маніпулька мастурбацією займатися.
Які сценарії вангуєте? Особисто я чекаю сезон альтів.
Аналитик: 89% ICO — убыточны, и IEO начинают повторять этот тренд
https://forklog.com/analitik-89-ico-uby ... tot-trend/
Vitaka
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Додано: Чет 08 сер, 2019 17:40
Козак-характерник написав: Vitaka написав:
Интрига нарастает
Угу.
Приморив цей маніпулька мастурбацією займатися.
Які сценарії вангуєте? Особисто я чекаю сезон альтів.
Вы же понимаете, что альты - это на 99% мусор. Ну кому они нужны? Какой у них может быть сезон?
airmax78
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