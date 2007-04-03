Угу. Приморив цей маніпулька мастурбацією займатися. Які сценарії вангуєте? Особисто я чекаю сезон альтів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Вас никто не заставляет на них жениться,или ступать с ними в половую связь Шутка.Как говорил Зебра-это фишки в казино,просто фишки..Какая разница на чем делать деньги.Как будто биткоин-это не мусор...ах,да....забыл-это ж "цифровое золото" невидимое и эфимерное..Цифровой код стоящий ядреных "живых" денег-хер знает почему.
osafly написав:Вас никто не заставляет на них жениться,или ступать с ними в половую связь Шутка.Как говорил Зебра-это фишки в казино,просто фишки..Какая разница на чем делать деньги.Как будто биткоин-это не мусор...ах,да....забыл-это ж "цифровое золото" невидимое и эфимерное..Цифровой код стоящий ядреных "живых" денег-хер знает почему.
У биткоэна есть акуенная легенда и история. Это почти религия. А если верить Хараре (а пишет он довольно убедительно) именно легенды и коллективная вера в них и сделали из сообразительных обезьян, людей, полетевших в космос и расщепивших ядро. Так что не стоит это недооценивать.