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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:09
Угу. Приморив цей маніпулька мастурбацією займатися. Які сценарії вангуєте? Особисто я чекаю сезон альтів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:17
Аналитик: 89% ICO — убыточны, и IEO начинают повторять этот тренд
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:40
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вас никто не заставляет на них жениться,или ступать с ними в половую связь Шутка.Как говорил Зебра-это фишки в казино,просто фишки..Какая разница на чем делать деньги.Как будто биткоин-это не мусор...ах,да....забыл-это ж "цифровое золото" невидимое и эфимерное..Цифровой код стоящий ядреных "живых" денег-хер знает почему.
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:31
У биткоэна есть акуенная легенда и история. Это почти религия. А если верить Хараре (а пишет он довольно убедительно) именно легенды и коллективная вера в них и сделали из сообразительных обезьян, людей, полетевших в космос и расщепивших ядро. Так что не стоит это недооценивать.
Додано: Чет 08 сер, 2019 22:18
У биткоина пропускная способность 7 транзакций в секунду. Даже если предположить, что сей феномен сродни Интернету, которым пользуются миллиарды людей в мире, и биток ждет та же участь, но допустим следующую ситуацию. 1 млрд этих людей захотят купить пару сатоши и перевести себе на кошелечки эту прелесть. Итого получится, что потребуется как минимум 1 млрд транзакций. И вот тут то затык, в году всего 31,5 млн секунд, значит всего может быть обработано около 220 млн транзакций за год, итого потребуется 4-5 лет, чтоб каждый из 1 млрд счастливчиков мог дождаться свои сатошики на холодные кошельки. А что будет если еще 1 млрд захочет купить у первого миллиарда их сатоши, это ж придется ждать десятилетие, пока майнеры все это обработают
По любому придется изобретать бумажный биткоин, чтоб не ждать очереди в мемпуле, а возможно даже будут спекуляции и на этом, продаваться места в очереди.
Додано: Чет 08 сер, 2019 22:30
Zebra А что там слышно с лайтнинг сетью, которая должна была решить все вопросы с пропускной способностью?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:31
Свифт тоже не очень быстрый и не самый дешёвый, но им уже почти 50 пользуются. Сколько людей в мире лично отправляли или получали платежи по Свифту?
Кстати, 7 трансакций в секунду = 220 миллионов трансакций в год. Сейчас у Свифта 12 ярдов трансакций в год, но 25 лет назад было всего 880 лямов.
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