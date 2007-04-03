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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1545154615471548

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 107
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://www.leadingtrader.com/the-most- ... right-now/
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:09

  Vitaka написав:Интрига нарастает :)

Угу. :P Приморив цей маніпулька мастурбацією займатися. :) Які сценарії вангуєте? Особисто я чекаю сезон альтів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:17

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Интрига нарастает :)

Угу. :P Приморив цей маніпулька мастурбацією займатися. :) Які сценарії вангуєте? Особисто я чекаю сезон альтів.


Аналитик: 89% ICO — убыточны, и IEO начинают повторять этот тренд
https://forklog.com/analitik-89-ico-uby ... tot-trend/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:40

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Интрига нарастает :)

Угу. :P Приморив цей маніпулька мастурбацією займатися. :) Які сценарії вангуєте? Особисто я чекаю сезон альтів.

Вы же понимаете, что альты - это на 99% мусор. Ну кому они нужны? Какой у них может быть сезон?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вас никто не заставляет на них жениться,или ступать с ними в половую связь :D :mrgreen: Шутка.Как говорил Зебра-это фишки в казино,просто фишки..Какая разница на чем делать деньги.Как будто биткоин-это не мусор...ах,да....забыл-это ж "цифровое золото" невидимое и эфимерное..Цифровой код стоящий ядреных "живых" денег-хер знает почему.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:31

  osafly написав:Вас никто не заставляет на них жениться,или ступать с ними в половую связь :D :mrgreen: Шутка.Как говорил Зебра-это фишки в казино,просто фишки..Какая разница на чем делать деньги.Как будто биткоин-это не мусор...ах,да....забыл-это ж "цифровое золото" невидимое и эфимерное..Цифровой код стоящий ядреных "живых" денег-хер знает почему.

У биткоэна есть акуенная легенда и история. Это почти религия. А если верить Хараре (а пишет он довольно убедительно) именно легенды и коллективная вера в них и сделали из сообразительных обезьян, людей, полетевших в космос и расщепивших ядро. Так что не стоит это недооценивать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:18

  airmax78 написав:
  osafly написав:Вас никто не заставляет на них жениться,или ступать с ними в половую связь :D :mrgreen: Шутка.Как говорил Зебра-это фишки в казино,просто фишки..Какая разница на чем делать деньги.Как будто биткоин-это не мусор...ах,да....забыл-это ж "цифровое золото" невидимое и эфимерное..Цифровой код стоящий ядреных "живых" денег-хер знает почему.

У биткоэна есть акуенная легенда и история. Это почти религия. А если верить Хараре (а пишет он довольно убедительно) именно легенды и коллективная вера в них и сделали из сообразительных обезьян, людей, полетевших в космос и расщепивших ядро. Так что не стоит это недооценивать.

У биткоина пропускная способность 7 транзакций в секунду. Даже если предположить, что сей феномен сродни Интернету, которым пользуются миллиарды людей в мире, и биток ждет та же участь, но допустим следующую ситуацию. 1 млрд этих людей захотят купить пару сатоши и перевести себе на кошелечки эту прелесть. Итого получится, что потребуется как минимум 1 млрд транзакций. И вот тут то затык, в году всего 31,5 млн секунд, значит всего может быть обработано около 220 млн транзакций за год, итого потребуется 4-5 лет, чтоб каждый из 1 млрд счастливчиков мог дождаться свои сатошики на холодные кошельки. А что будет если еще 1 млрд захочет купить у первого миллиарда их сатоши, это ж придется ждать десятилетие, пока майнеры все это обработают :lol:

По любому придется изобретать бумажный биткоин, чтоб не ждать очереди в мемпуле, а возможно даже будут спекуляции и на этом, продаваться места в очереди.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:30

Zebra А что там слышно с лайтнинг сетью, которая должна была решить все вопросы с пропускной способностью?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:31

  Zebra написав:У биткоина пропускная способность 7 транзакций в секунду.

Свифт тоже не очень быстрый и не самый дешёвый, но им уже почти 50 пользуются. Сколько людей в мире лично отправляли или получали платежи по Свифту?

Кстати, 7 трансакций в секунду = 220 миллионов трансакций в год. Сейчас у Свифта 12 ярдов трансакций в год, но 25 лет назад было всего 880 лямов.
phantom_systems
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