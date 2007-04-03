Додано: Чет 08 сер, 2019 22:18

airmax78 написав: osafly написав: Вас никто не заставляет на них жениться,или ступать с ними в половую связь Шутка.Как говорил Зебра-это фишки в казино,просто фишки..Какая разница на чем делать деньги.Как будто биткоин-это не мусор...ах,да....забыл-это ж "цифровое золото" невидимое и эфимерное..Цифровой код стоящий ядреных "живых" денег-хер знает почему. Вас никто не заставляет на них жениться,или ступать с ними в половую связьШутка.Как говорил Зебра-это фишки в казино,просто фишки..Какая разница на чем делать деньги.Как будто биткоин-это не мусор...ах,да....забыл-это ж "цифровое золото" невидимое и эфимерное..Цифровой код стоящий ядреных "живых" денег-хер знает почему.

У биткоэна есть акуенная легенда и история. Это почти религия. А если верить Хараре (а пишет он довольно убедительно) именно легенды и коллективная вера в них и сделали из сообразительных обезьян, людей, полетевших в космос и расщепивших ядро. Так что не стоит это недооценивать. У биткоэна есть акуенная легенда и история. Это почти религия. А если верить Хараре (а пишет он довольно убедительно) именно легенды и коллективная вера в них и сделали из сообразительных обезьян, людей, полетевших в космос и расщепивших ядро. Так что не стоит это недооценивать.

У биткоина пропускная способность 7 транзакций в секунду. Даже если предположить, что сей феномен сродни Интернету, которым пользуются миллиарды людей в мире, и биток ждет та же участь, но допустим следующую ситуацию. 1 млрд этих людей захотят купить пару сатоши и перевести себе на кошелечки эту прелесть. Итого получится, что потребуется как минимум 1 млрд транзакций. И вот тут то затык, в году всего 31,5 млн секунд, значит всего может быть обработано около 220 млн транзакций за год, итого потребуется 4-5 лет, чтоб каждый из 1 млрд счастливчиков мог дождаться свои сатошики на холодные кошельки. А что будет если еще 1 млрд захочет купить у первого миллиарда их сатоши, это ж придется ждать десятилетие, пока майнеры все это обработаютПо любому придется изобретать бумажный биткоин, чтоб не ждать очереди в мемпуле, а возможно даже будут спекуляции и на этом, продаваться места в очереди.