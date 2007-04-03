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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1546154715481549

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 107
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
7%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
46
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Похоже халвинг убил Litecoin и его майнеров. Интересно до скольки опуститься курс ?
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Паньство, делаем ставки! Куда пойдёт? :roll:
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А че все игнорят мой вопрос? Я просто реально эти 2 года не следил. Но помню, как в 2017м многие тут зуб давали, что вот-вот-вот запустится лайтнинг нетворк и транзакции будут проходить за доли секунды и стоить пару центов. И что? Уже близится к концу 2019й. Где же наша лайтининг нетворк?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 00:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Почитал. В общем понятно. Будет. Когда-нибудь. В будущем. Наверное. Но это не точно.
airmax78
 
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