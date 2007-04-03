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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Похоже халвинг убил Litecoin и его майнеров. Интересно до скольки опуститься курс ?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Паньство, делаем ставки! Куда пойдёт?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А че все игнорят мой вопрос? Я просто реально эти 2 года не следил. Но помню, как в 2017м многие тут зуб давали, что вот-вот-вот запустится лайтнинг нетворк и транзакции будут проходить за доли секунды и стоить пару центов. И что? Уже близится к концу 2019й. Где же наша лайтининг нетворк?
Додано: Суб 10 сер, 2019 00:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Почитал. В общем понятно. Будет. Когда-нибудь. В будущем. Наверное. Но это не точно.
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вроде как кроссы оживились. Шо панство думает по этому поводу?
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я сижу в позиции по Eth/btc и в ус не дую.
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:33
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ждите разворот и не парьтесь. Это казино, тут стрижка в обе стороны. Только терпеливые выигрывают.
Правила.
1. Шортить обязательно со стопом.
2. При падении в 10 раз усредняться на ту же сумму.
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