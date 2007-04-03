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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1547154815491550

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 108
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
47
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:20

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Вроде как кроссы оживились. Шо панство думает по этому поводу?

якщо тест 11к бики провалять, то будемо мати питання по оновленню липневих низів, у альти по кросу будуть підскоки тільки при чіплянні за рівні підтримки до баксу, або на зупинках діда 8)


Т.е, если дед опустится до 6к, кроссы не выстрелят?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:20

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Вроде как кроссы оживились. Шо панство думает по этому поводу?

якщо тест 11к бики провалять, то будемо мати питання по оновленню липневих низів, у альти по кросу будуть підскоки тільки при чіплянні за рівні підтримки до баксу, або на зупинках діда 8)

Зараз ставити стопи на парах */BTC - тупо - просадка, та перепроданість по індикаторам. Або входиш в позицію і сидиш, або взагалі на суйся в цей ринок.
Zebra
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  #<1 ... 1547154815491550
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