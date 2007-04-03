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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:20
TylerTruman_ написав: Vitaka написав:
Вроде как кроссы оживились. Шо панство думает по этому поводу?
якщо тест 11к бики провалять, то будемо мати питання по оновленню липневих низів, у альти по кросу будуть підскоки тільки при чіплянні за рівні підтримки до баксу, або на зупинках діда
Зараз ставити стопи на парах */BTC - тупо - просадка, та перепроданість по індикаторам. Або входиш в позицію і сидиш, або взагалі на суйся в цей ринок.
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