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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1547154815491550

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 108
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
47
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:20

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Вроде как кроссы оживились. Шо панство думает по этому поводу?

якщо тест 11к бики провалять, то будемо мати питання по оновленню липневих низів, у альти по кросу будуть підскоки тільки при чіплянні за рівні підтримки до баксу, або на зупинках діда 8)


Т.е, если дед опустится до 6к, кроссы не выстрелят?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:20

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Вроде как кроссы оживились. Шо панство думает по этому поводу?

якщо тест 11к бики провалять, то будемо мати питання по оновленню липневих низів, у альти по кросу будуть підскоки тільки при чіплянні за рівні підтримки до баксу, або на зупинках діда 8)

Зараз ставити стопи на парах */BTC - тупо - просадка, та перепроданість по індикаторам. Або входиш в позицію і сидиш, або взагалі на суйся в цей ринок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:02

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Вроде как кроссы оживились. Шо панство думает по этому поводу?

якщо тест 11к бики провалять, то будемо мати питання по оновленню липневих низів, у альти по кросу будуть підскоки тільки при чіплянні за рівні підтримки до баксу, або на зупинках діда 8)

Зараз ставити стопи на парах */BTC - тупо - просадка, та перепроданість по індикаторам. Або входиш в позицію і сидиш, або взагалі на суйся в цей ринок.

Стопами можна знехтувати якщо ордер по тренду (+тренд чітко виражений), у альти по кросу він поки південний, 8) ... перепроданість по індикаторам ще може бути довго, т.я. є цілі по ведмежим патернам. Входити відфонтано в позицію іраціонально, казино доведе тільки до збитків вашому депозиту.
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Суб 10 сер, 2019 17:08, всього редагувалось 3 разів.
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:04

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Вроде как кроссы оживились. Шо панство думает по этому поводу?

якщо тест 11к бики провалять, то будемо мати питання по оновленню липневих низів, у альти по кросу будуть підскоки тільки при чіплянні за рівні підтримки до баксу, або на зупинках діда 8)


Т.е, если дед опустится до 6к, кроссы не выстрелят?

6к відносно далека ціль, щось може вистрелити тримаючи рівень підтримки, це поки малоактуально, ... але ключові питання, ви фіксуєте профіт в баксові чи дідові? чи маєте маржинальну позицію по кросу? чому такий акцент на кросах?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, я в $$ весь. Да, есть открытая позиция neo/btc
Vitaka
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