Т.е, если дед опустится до 6к, кроссы не выстрелят?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:20
Т.е, если дед опустится до 6к, кроссы не выстрелят?
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:20
Зараз ставити стопи на парах */BTC - тупо - просадка, та перепроданість по індикаторам. Або входиш в позицію і сидиш, або взагалі на суйся в цей ринок.
Додано: Суб 10 сер, 2019 17:02
Стопами можна знехтувати якщо ордер по тренду (+тренд чітко виражений), у альти по кросу він поки південний, ... перепроданість по індикаторам ще може бути довго, т.я. є цілі по ведмежим патернам. Входити відфонтано в позицію іраціонально, казино доведе тільки до збитків вашому депозиту.
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Суб 10 сер, 2019 17:08, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 10 сер, 2019 17:04
6к відносно далека ціль, щось може вистрелити тримаючи рівень підтримки, це поки малоактуально, ... але ключові питання, ви фіксуєте профіт в баксові чи дідові? чи маєте маржинальну позицію по кросу? чому такий акцент на кросах?
Додано: Суб 10 сер, 2019 17:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
TylerTruman_, я в $$ весь. Да, есть открытая позиция neo/btc
Додано: Нед 11 сер, 2019 08:51
Эх, знать бы что там думают в Nvidia и AMD насчёт пампа. Но судя по тому что биток задумывался ими и халвинг они сделали 4 года, то до 2021 пампа альткоинов не будет. 4 года видимо тот срок ,когда без пампа у производителей видеокарточек все становиться грустно с продажами.
А пока непонятно даже что майнить под памп. В прошлый раз стрельнули ETH и ETC.
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:53
Майнить в ноль?
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 11 сер, 2019 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:08
імхо, на наливові цікавий можливий відскок із 10,8-10,9к, якщо потім повертаємося до тесту 11к, то ок, ... у випадку невдачі проситься оновлення липневих низів
Додано: Пон 12 сер, 2019 18:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
У кукловода/ов выходной
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