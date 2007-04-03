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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1548154915501551

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 108
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
47
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему.
Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:50

airmax78
Выглядит логично.... А как на самом деле - хз 8)
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:01

  airmax78 написав:Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему.
Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?


Так это и происходит на самом деле.Вот только похерить тему-еще рано..Можно еще пару лет погонять этот бесконечный вечный двигатель взад-вперед.Откупиться по новой и снова затуземунить..
osafly
 
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  #<1 ... 1548154915501551
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