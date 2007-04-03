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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:43
Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему.
Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?
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airmax78
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Додано: Пон 12 сер, 2019 19:50
airmax78
Выглядит логично.... А как на самом деле - хз
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THB
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Додано: Пон 12 сер, 2019 20:01
airmax78 написав:
Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему.
Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?
Так это и происходит на самом деле.Вот только похерить тему-еще рано..Можно еще пару лет погонять этот бесконечный вечный двигатель взад-вперед.Откупиться по новой и снова затуземунить..
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osafly
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