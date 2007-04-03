Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему. Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?
airmax78 написав:Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему. Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?
Так это и происходит на самом деле.Вот только похерить тему-еще рано..Можно еще пару лет погонять этот бесконечный вечный двигатель взад-вперед.Откупиться по новой и снова затуземунить..
airmax78 написав:Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему. Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?
На недельных таймфреймах свеча (это седьмая торговая неделя после пика 13,7к) пока красная. Посмотрим в следующий понедельник, КАК будет. Я всё больше склоняюсь, что хай уже был, а новый после халвинга, где-то через полгода-год. Хотя основная масса люто верит, что 15-17-20-25 будет скоро.
П.С. TylerTruman_, уже поздно открывать короткую по кроссам?
airmax78 написав:Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему. Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?
TylerTruman_, уже поздно открывать короткую по кроссам?
я шорти одягаю в середині дня, як раніше писав, поки дід нижче 12к розглядую сприятливу ситуацію для кортких (+ще скальпінг), ... по кросам потрібно розглядувати конкретну позицію, бо підскоки по багато чому також світять, ... якщо мріяти про бичий прапор, то ціль підтримки зараз 10,7к і ~11050 цікавий рівень, якщо їх не втримує дід, то 10к тільки психологія, а напрям на тест липневих низів