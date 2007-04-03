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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1548154915501551

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 108
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
47
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему.
Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:50

airmax78
Выглядит логично.... А как на самом деле - хз 8)
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:01

  airmax78 написав:Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему.
Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?


Так это и происходит на самом деле.Вот только похерить тему-еще рано..Можно еще пару лет погонять этот бесконечный вечный двигатель взад-вперед.Откупиться по новой и снова затуземунить..
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:06

пропоную кожному крипто-манеру(-ші) перевірити свою критпо-біржку

сьогодні знайшов таке по одній із своїх -


https://support.poloniex.circle.com/hc/ ... e-Licenses

получається потрошки к-світ легалізується, отримуючи відповідні державні ліцензії...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:14

  airmax78 написав:Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему.
Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?


На недельных таймфреймах свеча (это седьмая торговая неделя после пика 13,7к) пока красная. Посмотрим в следующий понедельник, КАК будет. Я всё больше склоняюсь, что хай уже был, а новый после халвинга, где-то через полгода-год.
Хотя основная масса люто верит, что 15-17-20-25 будет скоро.

П.С. TylerTruman_, уже поздно открывать короткую по кроссам?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:17

  Vitaka написав:Хотя основная масса люто верит, что 15-17-20-25 будет скоро.

Значит, будет наоборот. Основную массу всегда стригут. Как весной, когда многие ждали ниже 3к и прощёлкали разворот.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:59

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Такая вот мысль шальная меня посетила: а что если крупные держатели биткоина, которые зачастую одновременно являются собственниками криптовалютных бирж, договорились слить свои биткоины страждущим как можно дороже, но в любом случае, по цене не ниже 10К? И все что мы видим с вами - это результат реализации этой договоренности? При чем рынок малоликвидный, поэтому они сливают осторожно, небольшими порциями. А как только начинается откат - тут же останавливают свои продажи и гасят нежелательный слишком сильный откат тезером. Конечная цель - слиться в 0 подняв максимально возможное количество бабосов и похерить эту тему.
Как думаете, имеет право на жизнь такая теория?


TylerTruman_, уже поздно открывать короткую по кроссам?

я шорти одягаю в середині дня, як раніше писав, поки дід нижче 12к розглядую сприятливу ситуацію для кортких (+ще скальпінг), ... по кросам потрібно розглядувати конкретну позицію, бо підскоки по багато чому також світять,
... якщо мріяти про бичий прапор, то ціль підтримки зараз 10,7к 8) і ~11050 цікавий рівень, якщо їх не втримує дід, то 10к тільки психологія, а напрям на тест липневих низів
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:41

подскажите какую комиссию возьмет система за пересылку 20 $ биткоинами ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:41

  J написав:подскажите какую комиссию возьмет система за пересылку 20 $ биткоинами ?

$5 чтоб за полчаса перевод осуществился
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:52

  Zebra написав:
  J написав:подскажите какую комиссию возьмет система за пересылку 20 $ биткоинами ?

$5 чтоб за полчаса перевод осуществился

ПЦ. Лучше в конверте по почте послать.
airmax78
 
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  #<1 ... 1548154915501551
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