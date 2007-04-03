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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:31
J написав:
подскажите какую комиссию возьмет система за пересылку 20 $ биткоинами ?
Переведите Риплом или Стелларом-перевод моментальный и будет стоить просто копейки(15коп для Рипл и 0.002коп для Стеллар) Сумму 20$ переводить биткоинами-это просто утопия.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:36
J написав:
подскажите какую комиссию возьмет система за пересылку 20 $ биткоинами ?
~400 сатов = 4 цента
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phantom_systems
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