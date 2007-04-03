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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1549155015511552

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 108
1) дно вже було пройдено
18%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
47
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:31

  J написав:подскажите какую комиссию возьмет система за пересылку 20 $ биткоинами ?

Переведите Риплом или Стелларом-перевод моментальный и будет стоить просто копейки(15коп для Рипл и 0.002коп для Стеллар) Сумму 20$ переводить биткоинами-это просто утопия.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:36

  J написав:подскажите какую комиссию возьмет система за пересылку 20 $ биткоинами ?

~400 сатов = 4 цента
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:26

якщо багато народу чекає на тест підтримки по низам від середини червня (зараз в районі 9,2к), то такий сценарій повинен збутися? :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:37

  TylerTruman_ написав:якщо багато народу чекає на тест підтримки по низам від середини червня (зараз в районі 9,2к), то такий сценарій повинен збутися? :roll:

Думаю тест будет, только не стремительно. Много шорт позиций открыто и кукловодам низзя быстро снижаться - вера в вот-вот туземун развеется напрочь. Всё ИМХО.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:53

  phantom_systems написав:
  J написав:подскажите какую комиссию возьмет система за пересылку 20 $ биткоинами ?

~400 сатов = 4 цента

посоветуйте кошелек для биткоинов
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J
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:06

  J написав:
  phantom_systems написав:
  J написав:подскажите какую комиссию возьмет система за пересылку 20 $ биткоинами ?

~400 сатов = 4 цента

посоветуйте кошелек для биткоинов

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как думаете, откакт до 10,6 будет?
Vitaka
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