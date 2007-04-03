Переведите Риплом или Стелларом-перевод моментальный и будет стоить просто копейки(15коп для Рипл и 0.002коп для Стеллар) Сумму 20$ переводить биткоинами-это просто утопия.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:31
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:36
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:26
якщо багато народу чекає на тест підтримки по низам від середини червня (зараз в районі 9,2к), то такий сценарій повинен збутися?
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:37
Думаю тест будет, только не стремительно. Много шорт позиций открыто и кукловодам низзя быстро снижаться - вера в вот-вот туземун развеется напрочь. Всё ИМХО.
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:53
посоветуйте кошелек для биткоинов
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:06
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как думаете, откакт до 10,6 будет?
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:45
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:32
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А я думаю, что 10К в лучшем случае на пару часов пробьет и вернется.
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