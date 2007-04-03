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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Скажите мне лучше когда Риппл снова будет хотя бы доллар стоить? Доживем мы до этого момента или нет?
Додано: Сер 14 сер, 2019 23:22
Дєда буцать до 1500$. Там затаримо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Наверное уже никогда Риппл по 1 доллару мы не увидим. Вангую: если риппл сдохнет, то, скорее всего, похожий конец ожидает всю нашу криптопомойку.
Додано: Чет 15 сер, 2019 06:37
Яка красота, все валиться в тар-тарарам
ще трошки і можна починати відкупляти
улюблені валюти!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:00
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