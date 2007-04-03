Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:48
Скажите мне лучше когда Риппл снова будет хотя бы доллар стоить? Доживем мы до этого момента или нет?
airmax78
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Додано: Сер 14 сер, 2019 23:22
Дєда буцать до 1500$. Там затаримо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Додано: Чет 15 сер, 2019 00:07
https://forknews.io/ripple/006203-anali ... 6E7X8#read
Наверное уже никогда Риппл по 1 доллару мы не увидим. Вангую: если риппл сдохнет, то, скорее всего, похожий конец ожидает всю нашу криптопомойку.
airmax78
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Додано: Чет 15 сер, 2019 06:37
Яка красота, все валиться в тар-тарарам
http://prntscr.com/osvd53
ще трошки і можна починати відкупляти
улюблені валюти!
greenozon
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Додано: Чет 15 сер, 2019 08:00
phantom_systems написав: andrein написав: Vitaka написав:
Как думаете, откакт до 10,6 будет?
Думаю до 5500 будет.
Вряд ли. 8к до конца месяца хорошие шансы увидеть.
Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.
andrein
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Додано: Чет 15 сер, 2019 08:57
airmax78 написав:
А я думаю, что 10К в лучшем случае на пару часов пробьет и вернется.
Как видим, не вернулся.
andrein написав: phantom_systems написав: andrein написав:
Думаю до 5500 будет.
Вряд ли. 8к до конца месяца хорошие шансы увидеть.
Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.
За полгода до уполовинивания, скорее всего, цену начнут разгонять. Вопрос лишь в том, насколько интенсивно.
phantom_systems
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