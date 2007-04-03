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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1550155115521553

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 109
1) дно вже було пройдено
17%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
48
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Скажите мне лучше когда Риппл снова будет хотя бы доллар стоить? Доживем мы до этого момента или нет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 23:22

Дєда буцать до 1500$. Там затаримо. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://forknews.io/ripple/006203-anali ... 6E7X8#read
Наверное уже никогда Риппл по 1 доллару мы не увидим. Вангую: если риппл сдохнет, то, скорее всего, похожий конец ожидает всю нашу криптопомойку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 06:37

Яка красота, все валиться в тар-тарарам

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ще трошки і можна починати відкупляти
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:00

  phantom_systems написав:
  andrein написав:
  Vitaka написав:Как думаете, откакт до 10,6 будет?

Думаю до 5500 будет.

Вряд ли. 8к до конца месяца хорошие шансы увидеть.

Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:57

  airmax78 написав:А я думаю, что 10К в лучшем случае на пару часов пробьет и вернется.

Как видим, не вернулся.

  andrein написав:
  phantom_systems написав:
  andrein написав: Думаю до 5500 будет.

Вряд ли. 8к до конца месяца хорошие шансы увидеть.

Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.

За полгода до уполовинивания, скорее всего, цену начнут разгонять. Вопрос лишь в том, насколько интенсивно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:34

  airmax78 написав:Скажите мне лучше когда Риппл снова будет хотя бы доллар стоить? Доживем мы до этого момента или нет?

про ріст хриплого безпідставно говорити, коли він і так дорогий ... і є ще куди падати :roll:
TylerTruman_
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