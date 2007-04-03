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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:53
phantom_systems написав: andrein написав:
Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.
За полгода до уполовинивания, скорее всего, цену начнут разгонять. Вопрос лишь в том, насколько интенсивно.
Думаете дадут выйти в безубыток тем, кто покупал биток выше 15000 в 2017 ? Я сомневаюсь.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:00
andrein написав: phantom_systems написав: andrein написав:
Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.
За полгода до уполовинивания, скорее всего, цену начнут разгонять. Вопрос лишь в том, насколько интенсивно.
Думаете дадут выйти в безубыток тем, кто покупал биток выше 15000 в 2017 ? Я сомневаюсь.
Через год хай обновим, а то и раньше, если кризис наступит. Макроэкономические индикаторы настораживают. В фонду сейчас я бы точно не вкладывался.
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