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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:53
phantom_systems написав: andrein написав:
Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.
За полгода до уполовинивания, скорее всего, цену начнут разгонять. Вопрос лишь в том, насколько интенсивно.
Думаете дадут выйти в безубыток тем, кто покупал биток выше 15000 в 2017 ? Я сомневаюсь.
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andrein
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:00
andrein написав: phantom_systems написав: andrein написав:
Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.
За полгода до уполовинивания, скорее всего, цену начнут разгонять. Вопрос лишь в том, насколько интенсивно.
Думаете дадут выйти в безубыток тем, кто покупал биток выше 15000 в 2017 ? Я сомневаюсь.
Через год хай обновим, а то и раньше, если кризис наступит. Макроэкономические индикаторы настораживают. В фонду сейчас я бы точно не вкладывался.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:59
airmax78 написав:
А я думаю, что 10К в лучшем случае на пару часов пробьет и вернется.
phantom_systems написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
Как видим, не вернулся.
Как видим, порывается.
Было бы странно, если бы не пытался.
Однако одолел 10к и рвется дальше.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:16
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Как видим, порывается.
Было бы странно, если бы не пытался.
Однако одолел 10к и рвется дальше.
Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:21
phantom_systems написав:
Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.
Сравнивать незачем. В конце года биток будет по 4500-5500 - тут согласен с вышеописавшимся. Наиграются и угаснет все.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:10
Zebra написав: phantom_systems написав:
Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.
Сравнивать незачем. В конце года биток будет по 4500-5500 - тут согласен с вышеописавшимся. Наиграются и угаснет все.
сомневаюсь, в 14к тоже никто не верил)
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