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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1551155215531554

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 109
1) дно вже було пройдено
17%
19
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
48
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:53

  phantom_systems написав:
  andrein написав: Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.

За полгода до уполовинивания, скорее всего, цену начнут разгонять. Вопрос лишь в том, насколько интенсивно.

Думаете дадут выйти в безубыток тем, кто покупал биток выше 15000 в 2017 ? Я сомневаюсь.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:00

  andrein написав:
  phantom_systems написав:
  andrein написав: Я в том смысле, что это в перспективе до нового года.

За полгода до уполовинивания, скорее всего, цену начнут разгонять. Вопрос лишь в том, насколько интенсивно.

Думаете дадут выйти в безубыток тем, кто покупал биток выше 15000 в 2017 ? Я сомневаюсь.

Через год хай обновим, а то и раньше, если кризис наступит. Макроэкономические индикаторы настораживают. В фонду сейчас я бы точно не вкладывался.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:05

по красі був би дамп альти ще на 12% із поточного рівня ( =капа 66-67 млрд.) 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:59

  airmax78 написав:А я думаю, что 10К в лучшем случае на пару часов пробьет и вернется.

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Как видим, не вернулся.

Как видим, порывается.

Было бы странно, если бы не пытался.

Однако одолел 10к и рвется дальше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:16

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Как видим, порывается.

Было бы странно, если бы не пытался.

Однако одолел 10к и рвется дальше.

Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:21

  phantom_systems написав:Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.

Сравнивать незачем. В конце года биток будет по 4500-5500 - тут согласен с вышеописавшимся. Наиграются и угаснет все.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:10

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.

Сравнивать незачем. В конце года биток будет по 4500-5500 - тут согласен с вышеописавшимся. Наиграются и угаснет все.

сомневаюсь, в 14к тоже никто не верил)
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:46

  Andrew_ написав:
  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.

Сравнивать незачем. В конце года биток будет по 4500-5500 - тут согласен с вышеописавшимся. Наиграются и угаснет все.

сомневаюсь, в 14к тоже никто не верил)

Как и в 3к после 20к
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:30

Налоговая США разослала биткоин-трейдерам новые «письма счастья»

Налоговое управление США (IRS) вновь разослало письма криптотрейдерам, в этот раз потребовав указать точные суммы неуплаченных в госбюджет средств, сообщает The Block.

Уведомление IRS формы CP2000 предусмотрено для случаев, когда выявлены расхождения между передаваемой налогоплательщиками информацией и сведениями, получаемыми ведомством из независимых источников. Указанная в письмах сумма представляет собой предполагаемую задолженность, которую, по мнению налоговиков, граждане США не доплатили в казну.

Представители IRS предупредили, что игнорировать письмо не нужно во избежание штрафов и дополнительных процентов. С другой стороны, у налогоплательщиков есть 30 дней, чтобы опротестовать требования ведомства.
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greenozon
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