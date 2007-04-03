Додано: Чет 15 сер, 2019 17:30

Налоговая США разослала биткоин-трейдерам новые «письма счастья»



Налоговое управление США ( IRS ) вновь разослало письма криптотрейдерам, в этот раз потребовав указать точные суммы неуплаченных в госбюджет средств, сообщает The Block.



Уведомление IRS формы CP2000 предусмотрено для случаев, когда выявлены расхождения между передаваемой налогоплательщиками информацией и сведениями, получаемыми ведомством из независимых источников. Указанная в письмах сумма представляет собой предполагаемую задолженность, которую, по мнению налоговиков, граждане США не доплатили в казну.



Представители IRS предупредили, что игнорировать письмо не нужно во избежание штрафов и дополнительных процентов. С другой стороны, у налогоплательщиков есть 30 дней, чтобы опротестовать требования ведомства.