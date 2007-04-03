Налоговая США разослала биткоин-трейдерам новые «письма счастья»
Налоговое управление США (IRS) вновь разослало письма криптотрейдерам, в этот раз потребовав указать точные суммы неуплаченных в госбюджет средств, сообщает The Block.
Уведомление IRS формы CP2000 предусмотрено для случаев, когда выявлены расхождения между передаваемой налогоплательщиками информацией и сведениями, получаемыми ведомством из независимых источников. Указанная в письмах сумма представляет собой предполагаемую задолженность, которую, по мнению налоговиков, граждане США не доплатили в казну.
Представители IRS предупредили, что игнорировать письмо не нужно во избежание штрафов и дополнительных процентов. С другой стороны, у налогоплательщиков есть 30 дней, чтобы опротестовать требования ведомства.
phantom_systems написав:Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.
Сравнивать незачем. В конце года биток будет по 4500-5500 - тут согласен с вышеописавшимся. Наиграются и угаснет все.
Если пацаны психанут и сольют все те 170000 битков то и по 800$ за биток нальют https://forklog.com/politsiya-kitaya-za ... na-3-mlrd/ ЗЫ. Хотя не разумно через биток сразу в кеш выходить. Могут для начала очень хорошо сливать биток через альту которая торгуются еще в паре к доллару. Т.е будет мега памп альтов.Ну и начнуть трубить через СМИ что пришел инвестор ща скупает альту а потом начнет биток пампит. А потом уж можно и и нужно выходить в кеш и через биток и через альту..